На канале "1+1" рассказали, на каких условиях Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" вместо Тины Кароль

"В этом году мы предложили Тине Кароль роль ведущей в "Танцах со звездами", но любое решение – это процесс переговоров. В этот раз они затянулись, в том числе из-за обсуждения финансовых условий артистки. И нам не удалось договориться. Учитывая активный запрос телезрителей на новые лица, мы были рады пригласить в проект новую ведущую из 1+1 media school (курс "Телеведущие") Иванну Онуфрийчук", – говорится в заявлении.

Продюсеры подчеркнули, что довольны сотрудничеством с Онуфрийчук.

"Отметим, что несколько недель назад Тина Кароль обратилась на канал с предложением возобновить сотрудничество", – заявили на "1+1", подчеркнув, что 23 декабря певица вернулась на шоу "Голос країни", где ранее занимала кресло тренера.