На канале "1+1" рассказали, на каких условиях Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танцев" вместо Тины Кароль

"В этом году мы предложили Тине Кароль роль ведущей в "Танцах со звездами", но любое решение – это процесс переговоров. В этот раз они затянулись, в том числе из-за обсуждения финансовых условий артистки. И нам не удалось договориться. Учитывая активный запрос телезрителей на новые лица, мы были рады пригласить в проект новую ведущую из 1+1 media school (курс "Телеведущие") Иванну Онуфрийчук", – говорится в заявлении.
Продюсеры подчеркнули, что довольны сотрудничеством с Онуфрийчук.
"Отметим, что несколько недель назад Тина Кароль обратилась на канал с предложением возобновить сотрудничество", – заявили на "1+1", подчеркнув, что 23 декабря певица вернулась на шоу "Голос країни", где ранее занимала кресло тренера.
Премьера нового сезона "Танцев со звездами" состоялась 5 сентября, проект завершился 28 ноября.
Ведущими шоу были Иванна Онуфрийчук и Юрий Горбунов, который ведет проект с первого сезона. Ранее партнершей Горбунова была Тина Кароль. Свой уход из проекта она долгое время не комментировала, но 23 декабря в интервью "КП в Украине" артистка заявила, что покинула команду за неделю до начала съемок. "За неделю до выхода в эфир мне говорят, что на паркете появится еще одна ведущая на коммерческой основе. Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась", – прокомментировала артистка.
Онуфрийчук в ответ заявила, что певица "разводит сплетни".