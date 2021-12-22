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22 декабря, 2021
 
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Тина Кароль рассказала, почему ей пришлось покинуть тренерское кресло на шоу "Голос країни"

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Тина Кароль: Я в интригах и хайпе не готова участвовать
Тина Кароль: Я в интригах и хайпе не готова участвовать
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Украинская певица и экс-тренер шоу "Голос країни" на "1+1" Тина Кароль в интервью, которое 22 декабря опубликовано на сайте издания "КП в Украине", рассказала, почему на самом деле покинула проект после 11-го сезона.

По словам артистки, причиной ее ухода стали интриги, которые происходили за кулисами проекта.

"Когда на бэкстейдже начали появляться некие интриги, я в прямом эфире "Голоса" сказала, что отдаю это кресло [фронтвумен украинской группы The Hardkiss] Юле Саниной. За девять лет я видела в проекте три продюсерские команды. Третья требует чуточку больше интриг и хайпа. А я в интригах и хайпе не готова участвовать, я все-таки могу дать чуточку больше профессионализма и качество, поэтому прямо сказала: "Вам надо обращаться к другим героям", – призналась артистка, не называя имен.

Певица отметила, что как тренер старалась довести участников команды до результата не только вокально, но и психологически.

"И когда в прямом эфире звучит: "Доколе Тина будет побеждать в этом проекте?" – зрителя как будто склоняют к тому, что не стоит за нее голосовать, она уже много раз победила. Да не за меня голосуют, голосуют за участника", – подытожила она.

Контекст:

Тина Кароль была тренером восьми сезонов шоу начиная с 2013 года. Участники ее команды пять раз становились победителями шоу. Артистка приняла решение покинуть проект после поражения своей подопечной Юлии Тимочко, которая заняла второе место. Победителем шоу стал Сергей Лазановский из команды украинской певицы Нади Дорофеевой.

Тренерами нового сезона стали певцы Святослав Вакарчук и Потап, а также певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева. Съемки проекта стартовали 20 декабря, дата премьеры пока что не называется.

Теги: Голос країни, скандал, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Оля Полякова, Владимир Завадюк
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