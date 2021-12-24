"Разводит сплетни". Онуфрийчук ответила Тине Кароль на обвинения, что она попала в "Танцы со звездами" на "коммерческой основе"

"Пока кто-то разводит сплетни, мы наслаждаемся солнцем", – написала Онуфрийчук под фото, на которых запечатлена на яхте в белом бикини.

Контекст:

Премьера нового сезона ""Танцев со звездами" состоялась 5 сентября, проект завершился 28 ноября.

Ведущими шоу были Онуфрийчук и Юрий Горбунов, который ведет проект с первого сезона. Ранее партнершей Горбунова была Тина Кароль. Свой уход из проекта она долгое время не прокомментировала, но 23 декабря в интервью "КП в Украине" артистка заявила, что покинула команду за неделю до начала съемок. "За неделю до выхода в эфир мне говорят, что на паркете появится еще одна ведущая на коммерческой основе. Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась", – заявила артистка.

3 сентября Завадюк, реагируя на замену ведущей, поблагодарил певицу за сотрудничество, а позже отметил, что уход Тины Кароль из шоу не связан с возможным ухудшением отношений.

Онуфрийчук говорила, что предложение Завадюка стать ведущей шоу вместо Тины Кароль получила в том числе и потому, что "неплохо себя зарекомендовала как ведущая балкона в прошлых сезонах".