"А что дальше?" Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала, чем займется после окончания проекта

Онуфрийчук: Что после "Танцев"? Все меня об этом спрашивают Фото: ivannaonufriichuk / Instagram

"А что дальше, после "Танцев"? Все меня об этом спрашивают. Во-первых, мечтаю просто выспаться! А, вообще, занимаемся планированием путешествия, чтобы побыть с любимым только вдвоем и отдохнуть от всего", – рассказала она.

В ролике, опубликованном Онуфрийчук, она запечатлена лежащей в пеньюаре на диване рядом с мурлычущим котом Персиком.