Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2021
 
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"А что дальше?" Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук рассказала, чем займется после окончания проекта

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Онуфрийчук: Что после "Танцев"? Все меня об этом спрашивают
Онуфрийчук: Что после "Танцев"? Все меня об этом спрашивают
Фото: ivannaonufriichuk / Instagram

Украинская модель Иванна Онуфрийчук 9 декабря в Instagram рассказала о своих планах на ближайшее будущее.

"А что дальше, после "Танцев"? Все меня об этом спрашивают. Во-первых, мечтаю просто выспаться! А, вообще, занимаемся планированием путешествия, чтобы побыть с любимым только вдвоем и отдохнуть от всего", – рассказала она.

В ролике, опубликованном Онуфрийчук, она запечатлена лежащей в пеньюаре на диване рядом с мурлычущим котом Персиком.

Контекст:

Премьера последнего на данный момент сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" состоялась 5 сентября, суперфинал – 28 ноября.

Ведущими проекта также был Юрий Горбунов. Ранее его партнершей была украинская певица Тина Кароль.

В октябре 2021 года Онуфрийчук рассказала, что изначально ее пригласили в проект в качестве участницы, а спустя время предложили заменить Тину Кароль.

Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского бизнесмена по имени Алмаз в ноябре 2021 года. Ранее пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Супруги проживают в Швейцарии. Детей у пары нет.

Теги: путешествия, телеведущая, шоу, танцы, модель, Танцы со звездами, Иванна Онуфрийчук
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