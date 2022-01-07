"Что еще можно ожидать от Тиночки?", "О, боже, как это сложно". Тина Кароль шокировала шпагатом с вывернутыми стопами

Артистка демонстрирует в кадре растяжку, полулежа на спине с широко разведенными в стороны ногами, соединив ладони с развернутыми в обратную сторону стопами.

Поклонники певицы разместили это фото в одном из фан-аккаунтов в Instagram.

"О, боже. Как же это сложно", – восхитились подписчики.

"Ну и ну. Что еще можно ожидать от Тиночки? Класс", – оценили растяжку артистки в сети.

"Я в шоке", – прокомментировали фото фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)