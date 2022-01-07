"Что еще можно ожидать от Тиночки?", "О, боже, как это сложно". Тина Кароль шокировала шпагатом с вывернутыми стопами

Артистка демонстрирует в кадре растяжку, полулежа на спине с широко разведенными в стороны ногами, соединив ладони с развернутыми в обратную сторону стопами.
Поклонники певицы разместили это фото в одном из фан-аккаунтов в Instagram.
"О, боже. Как же это сложно", – восхитились подписчики.
"Ну и ну. Что еще можно ожидать от Тиночки? Класс", – оценили растяжку артистки в сети.
"Я в шоке", – прокомментировали фото фолловеры.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).