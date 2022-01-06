  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится

"Я многого не пробовала и не делала, что могло выбить меня из состояния контроля. Допинги всякие. Потому что все завязано на мне. Я – мама, ращу сына одна. И все, что вы видите, создано мной и командой. Но команда тоже требует такого стержня от меня. И если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится. Я несу ответственность. Я не могу себе позволить это", – призналась артистка.

ВИДЕО

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).