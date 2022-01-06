"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж

В комментарии к снимку певица заявила, что могла бы пойти рассказать истории о многих известных людях, которые разрушили бы их образ идолов, но не станет этого делать.

"Я не иду к Ксении [Собчак] на интервью, хотя ее команда давно, настойчиво и интеллигентно приглашает меня, потому что знаю, что точно не смогу врать или недоговаривать. Моя жизнь никогда не была простой. И есть истории, рассказав которые, падут идолы многих людей, разрушатся выдуманные миры. Но с другой стороны, эта боль живет во мне, она давно трансформировалась, но не ушла. Но я не говорю, потому что четко понимаю, что не готова к после. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас", – написала она.

"Опять голенькая", – отреагировали на новое фото певицы ее подписчики.

"Какая роскошная", – оценили снимок поклонники.

"А фотографа надо отмечать", – написал муж певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)