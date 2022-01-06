"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж

В комментарии к снимку певица заявила, что могла бы пойти рассказать истории о многих известных людях, которые разрушили бы их образ идолов, но не станет этого делать.
"Я не иду к Ксении [Собчак] на интервью, хотя ее команда давно, настойчиво и интеллигентно приглашает меня, потому что знаю, что точно не смогу врать или недоговаривать. Моя жизнь никогда не была простой. И есть истории, рассказав которые, падут идолы многих людей, разрушатся выдуманные миры. Но с другой стороны, эта боль живет во мне, она давно трансформировалась, но не ушла. Но я не говорю, потому что четко понимаю, что не готова к после. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас", – написала она.
"Опять голенькая", – отреагировали на новое фото певицы ее подписчики.
"Какая роскошная", – оценили снимок поклонники.
"А фотографа надо отмечать", – написал муж певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма.
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Седокова родилась в Киеве в 1982 году. В 2002 году некоторое время работала ведущей на "Новом канале". После увольнения с 2002-го по 2004 год была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года артистка начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.
Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".
Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.
Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.
Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Он моложе супруги на девять лет. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.