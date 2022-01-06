Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2022
 
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"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж

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Седокова мать троих детей
Седокова – мать троих детей
Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в РФ и США, 5 января разместила в Instagram новое фото, на котором запечатлена в зеленом бикини. Артистка позирует, сидя на краю бассейна, опустив ноги в воду.

В комментарии к снимку певица заявила, что могла бы пойти рассказать истории о многих известных людях, которые разрушили бы их образ идолов, но не станет этого делать. 

"Я не иду к Ксении [Собчак] на интервью, хотя ее команда давно, настойчиво и интеллигентно приглашает меня, потому что знаю, что точно не смогу врать или недоговаривать. Моя жизнь никогда не была простой. И есть истории, рассказав которые, падут идолы многих людей, разрушатся выдуманные миры. Но с другой стороны, эта боль живет во мне, она давно трансформировалась, но не ушла. Но я не говорю, потому что четко понимаю, что не готова к после. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас", – написала она.

"Опять голенькая", – отреагировали на новое фото певицы ее подписчики. 

"Какая роскошная", – оценили снимок поклонники.

"А фотографа надо отмечать", – написал муж певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма.

Контекст:

Седокова родилась в Киеве в 1982 году. В 2002 году некоторое время работала ведущей на "Новом канале". После увольнения с 2002-го по 2004 год  была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года артистка начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Он моложе супруги на девять лет. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.


В январе певица призналась, что в 2021 году они с Тиммой пережили сложный период в отношениях после того, как он остался без работы.
Теги: Ксения Собчак, купальник, Анна Седокова, певица, Янис Тимма
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