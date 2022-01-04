Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью

Во время разговора Блиновская не захотела отвечать на некоторые вопросы Собчак, а затем заявила, что "плюнет ей в рожу" или "скинет за борт".

"Почему ты, занимаясь таким одухотворяющим людей делом, так эмоционально на все реагируешь?" – ответила Собчак, предложив Блиновской помириться.

Такая реакция журналистки удивила зрителей и Собчак решила прокомментировать свое поведение.

"Я вижу ваши вопросы по интервью. Все они про выдержку, про реакции, про "почему ты ее не…". Моя цель – показать как есть человека, раскрыть его до конца. Давать личные реакции – оказать давление на ваши собственные. И тогда весь смысл теряется. Вы без моих личных реакций видите картинку как есть. И это важно и ценно. Я люблю свою работу именно за то, что, начиная интервью, как бы ты ни готовился и ни узнавал человека, читая про него тонны материала, я никогда не знаю, что "вскроется". Я просто вскрываю. Это и есть моя любимая работа. А оценивать, что именно вскрыто в Елене Милашиной или в Елене Блиновской, – вам", – написала журналистка.

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