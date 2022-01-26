"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль

Сумская о Тине Кароль: Встретила недавно Тину на съемках. Сколько шарма и уверенности в себе Фото: olgasumska / Instagram

Сумская позирует в кадре в сиреневом наряде, а Тина Кароль изображена в черном топе без бретелек и пиджаке, демонстрируя голую грудь.

"Встретила недавно Тину на съемках. Сколько шарма и уверенности в себе. Поздравляю с днем рождения, сильная и талантливая", – написала Сумская.

Актриса впервые показала это фото с певицей 19 января, разместив его в Instagram Stories. Тогда она отметила, что речь идет о съемках для канала "Украина".

"Оля, что это за подруга у вас такая голая?" – отреагировали подписчики в сети.

"Оля, вы непревзойденная красавица. А Тине нужно поучиться у вас и стилю, и шарму. Вульгарность никого не украшает", – прокомментировали фото поклонники Сумской.

"Красавицы. Красивый кадр", – восхитились фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)