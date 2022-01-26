"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль

Сумская позирует в кадре в сиреневом наряде, а Тина Кароль изображена в черном топе без бретелек и пиджаке, демонстрируя голую грудь.
"Встретила недавно Тину на съемках. Сколько шарма и уверенности в себе. Поздравляю с днем рождения, сильная и талантливая", – написала Сумская.
Актриса впервые показала это фото с певицей 19 января, разместив его в Instagram Stories. Тогда она отметила, что речь идет о съемках для канала "Украина".
"Оля, что это за подруга у вас такая голая?" – отреагировали подписчики в сети.
"Оля, вы непревзойденная красавица. А Тине нужно поучиться у вас и стилю, и шарму. Вульгарность никого не украшает", – прокомментировали фото поклонники Сумской.
"Красавицы. Красивый кадр", – восхитились фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).
Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).