"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов

На первом снимке Ферраньи изображена в полный рост – она позирует в кадре в черном лифе, сетчатых колготках без трусов и в распахнутом пальто, засветив голый пах.

На других фото блогер крупным планом с разных ракурсов демонстрирует детали своего дизайнерского наряда. На некоторых снимках на заднем плане изображены и другие люди.

Блогер отметила, что фотографии были сделаны в Париже (Франция), где в эти дни проходила Неделя моды с участием этого бренда.

"Сумасшедшая", – написали фолловеры.

"Ферраньи удается не быть вульгарной без нижнего белья", – прокомментировали снимки подписчики.

"Побрейся хорошенько", – отреагировали пользователи сети.

"Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки", – заявили в комментариях поклонники Ферраньи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chiara Ferragni * (@chiaraferragni)