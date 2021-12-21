Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2021
 
Новости

Модный блогер Кьяра Ферраньи обнажила пятую точку и попросила написать ей самый сексистский комментарий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Снимок 34-летней Ферраньи собрал более 365 тыс. лайков
Снимок 34-летней Ферраньи собрал более 365 тыс. лайков
Фото: chiaraferragni / Instagram

Итальянский дизайнер, модель и модный блогер (более 25 млн фолловеров в Instagram) Кьяра Ферраньи 20 декабря на своей странице в Instagram разместила фото, на котором она со спины позирует в черном кружевном облегающем комбинезоне, крупным планом демонстрируя пятую точку.

"Победит тот, кто напишет мне самый сексистский комментарий", – подписала она публикацию.

Фото 34-летней Ферраньи собрало более 365 тыс. лайков.

"Самый сексистский комментарий – это твой, который видит возможный сексизм на фото с торчащей задницей", – написал simone_sesso.

"Твоя задница определенно побеждает всех", – отреагировал пользователь marcus_cicerchia.

"Предлагаю вариант – у тебя в жизни была задница", – прокомментировал ipsedicksit.

Контекст:

Ферраньи завела свой блог в октябре 2009 года. В 2015 году она вошла в список Forbes 30 Under 30 в категории "Искусство и стиль".

Блогер с 2018 года замужем за итальянским рэпером Fedez. У пары двое детей: сын Леоне (2018) и дочь Виттория (2021).

Теги: мода, модель, сексизм, дизайнер, блогер, стиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства
  "Остались ли в вашем окружении люди, которые могут вас критиковать?" Гордон задал Зеленскому более 70 вопросов, которые накопились за время его президентства
Дмитрий ГОРДОН
  Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы
  Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы
Дмитрий ГОРДОН
Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие
Мэр Чернигова Атрошенко: Скоро целые кварталы будут отключаться от тепла и воды, потому что у местных бюджетов не остается средств на развитие
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Модный блогер Кьяра Ферраньи обнажила пятую точку и попросила написать ей самый сексистский комментарий
Модный блогер Кьяра Ферраньи обнажила пятую точку и попросила написать ей самый сексистский комментарий
"Обворожительная". 20-летняя солистка "ВИА Гры" Тарасова прогнулась перед камерой в трусах с двумя дырками
"Обворожительная". 20-летняя солистка "ВИА Гры" Тарасова прогнулась перед камерой в трусах с двумя дырками
"Официально разведенная" блогер Пустовит обнажила грудь и ногу в роскошном платье
"Официально разведенная" блогер Пустовит обнажила грудь и ногу в роскошном платье
  "Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским
  "Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским
Донателла Версаче показала 10 нарядов Versace, которые выбрали ее звездные клиенты для красных дорожек в 2021 году
Донателла Версаче показала 10 нарядов Versace, которые выбрали ее звездные клиенты для красных дорожек в 2021 году
  Каминская рассказала, сколько квартир смогла купить за 15 лет работы в группе "НеАнгелы"
  Каминская рассказала, сколько квартир смогла купить за 15 лет работы в группе "НеАнгелы"
"А сейчас модно так?", "У Веры что-то с нарядом". Брежнева засветила пах в мужских объятиях
"А сейчас модно так?", "У Веры что-то с нарядом". Брежнева засветила пах в мужских объятиях
Внебрачный сын Шварценеггера рассказал, почему отказался носить фамилию отца
Внебрачный сын Шварценеггера рассказал, почему отказался носить фамилию отца
  50-летний Виталий Кличко рассказал о своем увлечении парашютным спортом
  50-летний Виталий Кличко рассказал о своем увлечении парашютным спортом
"БДСМ присутствует", "Как горячо". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в откровенной фотосессии с мужем
"БДСМ присутствует", "Как горячо". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в откровенной фотосессии с мужем
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов
"Секси", "Горячий король". Рики Мартин снялся, лежа в ванной с раздвинутыми ногами
"Секси", "Горячий король". Рики Мартин снялся, лежа в ванной с раздвинутыми ногами
"Хотелось бы оказаться на месте кота", "Какие чувственные снимки". Обнаженная жена Саркози прижала к груди черного кота
"Хотелось бы оказаться на месте кота", "Какие чувственные снимки". Обнаженная жена Саркози прижала к груди черного кота
"Не могу на это смотреть спокойно". Репяхова призналась, что причиной ссоры с 56-летним мужем стал другой человек
"Не могу на это смотреть спокойно". Репяхова призналась, что причиной ссоры с 56-летним мужем стал другой человек
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в сети вызвала фурор платьем на тонких бретелях
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в сети вызвала фурор платьем на тонких бретелях
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS