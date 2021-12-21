Модный блогер Кьяра Ферраньи обнажила пятую точку и попросила написать ей самый сексистский комментарий

"Победит тот, кто напишет мне самый сексистский комментарий", – подписала она публикацию.

Фото 34-летней Ферраньи собрало более 365 тыс. лайков.

"Самый сексистский комментарий – это твой, который видит возможный сексизм на фото с торчащей задницей", – написал simone_sesso.

"Твоя задница определенно побеждает всех", – отреагировал пользователь marcus_cicerchia.

"Предлагаю вариант – у тебя в жизни была задница", – прокомментировал ipsedicksit.

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Контекст:

Ферраньи завела свой блог в октябре 2009 года. В 2015 году она вошла в список Forbes 30 Under 30 в категории "Искусство и стиль".

Блогер с 2018 года замужем за итальянским рэпером Fedez. У пары двое детей: сын Леоне (2018) и дочь Виттория (2021).