"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео

"Большое веселье", – написала она.

Певица предстала в черном топе, чулках и трусах.

"С тобой все нормально?" – поинтересовался подписчик mohanad.alshekh1.

"Тебе 63?" – спросил the_soil_poet.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".