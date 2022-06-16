"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео

"Большое веселье", – написала она.
Певица предстала в черном топе, чулках и трусах.
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"С тобой все нормально?" – поинтересовался подписчик mohanad.alshekh1.
"Тебе 63?" – спросил the_soil_poet.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".