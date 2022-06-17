"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август

Галкин рассказал, что 5 августа выступит в городе Лиепая, 4 и 7 августа – в Юрмале, 9 августа – в Таллине, 10 августа – в Йыхви, 13 августа – в Резекне.
"До встречи на концертах!" – сказал он.
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"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне молча. Шучу, люблю вас, когда вы вместе!" – прокомментировала подписчица color_of_life19.
"Очень надеюсь, что скоро увидимся на концерте в Киеве!" – написала missl487. Галкин отреагировал на комментарий эмодзи в виде сложенных в молитве рук.
Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.
Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.