"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август

Галкин рассказал, что 5 августа выступит в городе Лиепая, 4 и 7 августа – в Юрмале, 9 августа – в Таллине, 10 августа – в Йыхви, 13 августа – в Резекне.

"До встречи на концертах!" – сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне молча. Шучу, люблю вас, когда вы вместе!" – прокомментировала подписчица color_of_life19.

"Очень надеюсь, что скоро увидимся на концерте в Киеве!" – написала missl487. Галкин отреагировал на комментарий эмодзи в виде сложенных в молитве рук.