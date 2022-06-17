"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем

MamaRika: У меня есть определенные траблы со здоровьем Фото: mamarika_official / Instagram

"У меня есть определенные траблы со здоровьем, и они нуждаются в буквально уже серьезных мерах, поэтому должна заняться собой", – рассказала певица.

Она отметила, что проблемы начались из-за пережитого стресса в связи с войной России против Украины.

"К сожалению, весь этот ужас, который происходит, не проходит бесследно. Все мы состарились не только морально, но и физически. Организм буквально сдает. Немного позже расскажу вам все в деталях", – заявила MamaRika.

Фото: mamarika_official / Instagram