"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем

"У меня есть определенные траблы со здоровьем, и они нуждаются в буквально уже серьезных мерах, поэтому должна заняться собой", – рассказала певица.
Она отметила, что проблемы начались из-за пережитого стресса в связи с войной России против Украины.
"К сожалению, весь этот ужас, который происходит, не проходит бесследно. Все мы состарились не только морально, но и физически. Организм буквально сдает. Немного позже расскажу вам все в деталях", – заявила MamaRika.
После нападения РФ на Украину MamaRika, которая жила в Киевской области с мужем, украинским актером и продюсером Сергеем Середой и сыном Давидом переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине. 3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину.