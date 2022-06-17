Бульвар Шоубиз
 
17 июня, 2022
 
Новости

"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
MamaRika: У меня есть определенные траблы со здоровьем
MamaRika: У меня есть определенные траблы со здоровьем
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika 16 июня в Stories Instagram призналась, что плохо себя чувствует, в связи с чем планирует провести ряд обследований в стационаре больницы.

"У меня есть определенные траблы со здоровьем, и они нуждаются в буквально уже серьезных мерах, поэтому должна заняться собой", – рассказала певица.

Она отметила, что проблемы начались из-за пережитого стресса в связи с войной России против Украины.

"К сожалению, весь этот ужас, который происходит, не проходит бесследно. Все мы состарились не только морально, но и физически. Организм буквально сдает. Немного позже расскажу вам все в деталях", – заявила MamaRika.

Фото: mamarika_official / Instagram
Фото: mamarika_official / Instagram

Контекст:

После нападения РФ на Украину MamaRika, которая жила в Киевской области с мужем, украинским актером и продюсером Сергеем Середой и сыном Давидом переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине. 3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину. 

Теги: здоровье, больница, госпиталь, война России против Украины, певица, больницы, MamaRika
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Как бизнес помогает защитникам Украины
Как бизнес помогает защитникам Украины
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Всегда королева", "Прекрасная мексиканка". Хайек снялась в декольтированном наряде
"Всегда королева", "Прекрасная мексиканка". Хайек снялась в декольтированном наряде
  "Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином
  "Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином
После победы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" уже 68 новорожденных в Украине получили имя Стефания
После победы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" уже 68 новорожденных в Украине получили имя Стефания
  Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео
  Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
  Полякова о Виннике: Олег не предатель. У него серьезные проблемы
  Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 