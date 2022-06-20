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20 июня, 2022
 
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"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео

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Лопес показала, как проходило ее выступление
Лопес показала, как проходило ее выступление
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 19 июня в Instagram поделилась роликом, снятым во время ее выступления на концерте Blue Diamond Gala в Лос-Анджелесе.

"Прошлой ночью", – написала она.

Лопес предстала в серебристом топе и спортивных штанах. Она с широко разведенными ногами присела на краю сцены и сделала несколько пружинящих движений.

"Ты зажгла эту сцену", – прокомментировала подписчица jloitalia_.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. 

Теги: концерт, Дженнифер Лопес, актриса, певица, танец, ноги
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