"Маленький кордуплик". В сети обсуждают фото звезды сериала "Танька и Володька" Песик с ребенком на руках

"Маленький кордуплик", – написала она и сопроводила пост хештегом "крестник".

"Танечка, как вам идет такое счастье", – прокомментировал подписчица golovko34vikaр.

"Красавчики", – написала kushnirenko8016.

"Вам идет. Такая милота", – отметила tbidnuk.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь". Актриса исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Песик не замужем. своих детей у нее нет.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса проводит благотворительные акции по сбору средств в помощь ВСУ.