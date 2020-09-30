Стоун показала троих сыновей

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала фото со своими приемными детьми.

Стоун: С Днем сыновей! Я так вас люблю!!! Фото: sharonstone / Instagram

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала фото с тремя сыновьями: Роэном Джозефом Бронштейном, Лэрдом Вонном Стоуном и Куинном Келли Стоуном. Фото она разместила в Instagram.

"С Днем сыновей! Я так вас люблю!!!" – написала актриса 29 сентября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Sons Day! Love you So much!!!! Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 29 Сен 2020 в 5:55 PDT

Все дети Шэрон Стоун – приемные.

Актриса перенесла несколько выкидышей, прежде чем в 2000 году усыновила впервые ребенка. Старшему сыну актрисы 20 лет, среднему 15, младшему – 13.

10 марта 2020 года Стоун исполнилось 62 года.