Стоун показала троих сыновей

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала фото с тремя сыновьями: Роэном Джозефом Бронштейном, Лэрдом Вонном Стоуном и Куинном Келли Стоуном. Фото она разместила в Instagram.
"С Днем сыновей! Я так вас люблю!!!" – написала актриса 29 сентября.
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Все дети Шэрон Стоун – приемные.
Актриса перенесла несколько выкидышей, прежде чем в 2000 году усыновила впервые ребенка. Старшему сыну актрисы 20 лет, среднему 15, младшему – 13.
10 марта 2020 года Стоун исполнилось 62 года.