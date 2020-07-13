62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники

62-летняя американская актриса Шэрон Стоун обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлены ее купальники, сохнущие на дереве.
"На моем дереве растут купальники", – в шутливой форме подписала публикацию актриса.
"Возможно, если дерево начать удобрять, то на нем начнут расти и вечерние платья?" – в свою очередь пошутили подписчики Стоун.
"Наверное, вы хорошо отдохнули", – оценили количество мокрых купальников фолловеры.
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10 марта 2020 года Шэрон Стоун исполнилось 62 года.
Актриса в разводе. Она была замужем дважды: за сценаристом и продюсером Майклом Гринбургом и за редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. У Стоун есть трое приемных детей.
На своей странице в Instagram актриса публикует фото в купальнике, рассказывая о своем летнем отдыхе.
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Thank you @afflelou_optico for the #purplehaze. ( : @pricearana) #SundayFunday with friends. #JoeStone #BanditStone #afflelou