62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники

62-летняя американская актриса Шэрон Стоун обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлены ее купальники, сохнущие на дереве.

"На моем дереве растут купальники", – в шутливой форме подписала публикацию актриса.

"Возможно, если дерево начать удобрять, то на нем начнут расти и вечерние платья?" – в свою очередь пошутили подписчики Стоун.

"Наверное, вы хорошо отдохнули", – оценили количество мокрых купальников фолловеры.

10 марта 2020 года Шэрон Стоун исполнилось 62 года.

Актриса в разводе. Она была замужем дважды: за сценаристом и продюсером Майклом Гринбургом и за редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. У Стоун есть трое приемных детей.

На своей странице в Instagram актриса публикует фото в купальнике, рассказывая о своем летнем отдыхе.