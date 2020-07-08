Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео

Украинская актриса Наталия Денисенко, которая исполнила одну из ролей в сериале "Крепостная", рассказала, что танцы на пилоне придали ей уверенность и гибкость.

Денисенко: Танцы на пилоне – это не только про открытую сексуальность Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталия Денисенко на своей странице в Instagram показала видео своего танца на пилоне.

Ролик она посвятила дню рождения своего тренера по pole-dance.

"Маленькие победы. (...) Танцы на пилоне – это не только про открытую сексуальность, это про гибкость, про силу, которая очень изящная, про плавность и уверенность, про замедление и удовольствие. Этого всего мне не хватало, я не видела в себе этого... Помню, как на первых занятиях у меня был ком в горле, когда я не могла сделать даже самого простого плавного движения. Я смотрела в зеркало в танцзале и стеснялась привлекательно двигаться", – призналась актриса.

В сериале "Крепостная" телеканала СТБ Денисенко исполнила роль Ларисы Яхонтовны.

Родилась Денисенко 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Она снималась в фильмах и сериалах "От любви до ненависти", "Дорога домой", "Полюби меня такой", "За витриной", "Спецы", "Рецепт любви", "Центральная больница", "Столетие Якова", "Сказка старого мельника", "Село на миллион", "Ночь Святого Валентина".