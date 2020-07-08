Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео

Украинская актриса Наталия Денисенко на своей странице в Instagram показала видео своего танца на пилоне.
Ролик она посвятила дню рождения своего тренера по pole-dance.
"Маленькие победы. (...) Танцы на пилоне – это не только про открытую сексуальность, это про гибкость, про силу, которая очень изящная, про плавность и уверенность, про замедление и удовольствие. Этого всего мне не хватало, я не видела в себе этого... Помню, как на первых занятиях у меня был ком в горле, когда я не могла сделать даже самого простого плавного движения. Я смотрела в зеркало в танцзале и стеснялась привлекательно двигаться", – призналась актриса.
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Маленькие победы * Это пост должен был быть еще * вчера, потому что именно вчера был день рождения @lera_kostenko , моего тренера из @valerias_secret * Танцы на пилоне это не только про открытую сексуальность * это про гибкость, про силу, которая очень изящная, про плавность и уверенность, про замедление и удовольствие * этого всего мне не хватало, я не видела в себе этого... * помню, как на первых занятиях у меня был ком в горле * , когда я не могла сделать даже самого простого плавного движения * я смотрела в зеркало в танц-зале и стеснялась привлекательно двигаться * В карусели маленькая связочка танца, которую мне поставила @lera_kostenko , конечно, не идеально выполнена, она с моими погрешностями и ошибками, но я совсем не стесняюсь и показываю ее вам, потому что когда-то Лера сказала мне правильные слова! * потому что лично для меня это прогресс * Лерочка, я так благодарна что ты есть в моеи * жизни * ты даже не представляешь что ты дае * шь женщинам на своих занятиях!!! Это больше чем танцы!!! Благодаря тебе у нас есть наши маленькие победы, которые дают нам ощущения настоящего счастья!!!! *
В сериале "Крепостная" телеканала СТБ Денисенко исполнила роль Ларисы Яхонтовны.
Родилась Денисенко 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Она снималась в фильмах и сериалах "От любви до ненависти", "Дорога домой", "Полюби меня такой", "За витриной", "Спецы", "Рецепт любви", "Центральная больница", "Столетие Якова", "Сказка старого мельника", "Село на миллион", "Ночь Святого Валентина".