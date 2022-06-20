"Ты мечта", "47 лет и идеальная форма". Лонгория снялась в бикини. Фото

Лонгория снялась в желтом бикини на берегу бассейна.
"Немного солнца никому не навредит", – написала она.
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"Ты мечта", – прокомментировал подписчик netflixstrange.
"47 лет и идеальная форма!" – прокомментировала mirhossein_1359.
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".