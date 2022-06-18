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18 июня, 2022
 
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"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео

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Херли дебютировала в кино в 1987 году
Херли дебютировала в кино в 1987 году
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 17 июня опубликовала в Instagram видео, на котором снялась в черном бикини с цепочками на фоне пальм.

Актриса позирует в кадре, сперва повернувшись спиной, а затем встав лицом и слегка попрыгав перед объективом. 

"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить", – оценили ролик поклонники. 

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году.  В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: купальник, Элизабет Херли, бикини
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