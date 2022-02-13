Бульвар Шоубиз
 
13 февраля, 2022
 
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"Вау, тебе как будто все еще 20 лет!" 56-летняя Херли показала фигуру в микробикини

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Элизабет Херли: Счастливых выходных
Элизабет Херли: Счастливых выходных
Фото: ЕРА

56-летняя британская актриса Элизабет Херли 12 февраля опубликовала в Instagram видео, для которого позировала возле бассейна в белом микробикини с цепочками.

Ее образ в кадре дополнила соломенная шляпа.

"Счастливых выходных", – подписала Херли публикацию, которую за пару часов в соцсети посмотрели больше 600 тыс. раз.

"Вау, тебе как будто все еще 20 лет! Поздравляю!" – прокомментировал ролик gardj456.

"Абсолютно шикарная. Как прекрасное вино", – отметила seannaf2020.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году.  В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: фигура, Элизабет Херли, актриса, бикини, бассейн
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