"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини

Херли позирует перед объективом с расставленными ногами, придерживая руками бретельки лифа.

"Я сделала этот снимок во время Рождества на Карибах, незадолго до того, как вывихнула лодыжку. Сейчас еще на костылях и лежу на диване, ем шоколадки и жалею себя", – написала она.

"Потрясающее тело", – восхитились в сети.

"Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина в мировой истории", – написали поклонники.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.