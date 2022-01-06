Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2022
 
Новости

"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стужук: Я похудела и сейчас нравлюсь себе больше, чем когда-либо в жизни
Стужук: Я похудела и сейчас нравлюсь себе больше, чем когда-либо в жизни
Фото: sofia_stuzhuk / Instagram

Украинская блогер София Стужук 6 декабря в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена на открытой террасе в черных стрингах и бюстгальтере на фоне заснеженных гор.

26-летняя Стужук отметила, что отдыхает в Буковеле (Карпаты).

На первом фото блогер позирует спиной к объективу, демонстрируя в кадре голые ягодицы. На втором снимке Стужук повернулась лицом к камере, придерживая руками стринги.

"Я похудела и сейчас нравлюсь себе больше, чем когда-либо в жизни. Я счастлива", – написала она.

"Шикарный аппарат, ух", – отреагировали в сети. 

"Кормилицу свою не застуди", – прокомментировали фото пользователи сети.

Контекст:

София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.

Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В браке у них родилось трое детей.

Теги: Карпаты, блогеры, Буковель, София Стужук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь Актуально
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  Экс-партнерша Данилко Щеголева: Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!"
  Экс-партнерша Данилко Щеголева: Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!"
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте
  "У меня впечатление, что он играет". Экс-партнерша Данилко Щеголева прокомментировала сравнение Зеленского с Голобородько
  "У меня впечатление, что он играет". Экс-партнерша Данилко Щеголева прокомментировала сравнение Зеленского с Голобородько
"Нет слов. Какая природная красота". Брежнева оттянула плавки и оголила лобок
"Нет слов. Какая природная красота". Брежнева оттянула плавки и оголила лобок
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж
"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек снялась без макияжа в облегающем грудь платье
"Какая горячая!", "Жаркая и пикантная". 55-летняя Хайек снялась без макияжа в облегающем грудь платье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS