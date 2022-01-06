"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы

26-летняя Стужук отметила, что отдыхает в Буковеле (Карпаты).
На первом фото блогер позирует спиной к объективу, демонстрируя в кадре голые ягодицы. На втором снимке Стужук повернулась лицом к камере, придерживая руками стринги.
"Я похудела и сейчас нравлюсь себе больше, чем когда-либо в жизни. Я счастлива", – написала она.
"Шикарный аппарат, ух", – отреагировали в сети.
"Кормилицу свою не застуди", – прокомментировали фото пользователи сети.
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София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.
Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В браке у них родилось трое детей.