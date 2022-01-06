"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы

26-летняя Стужук отметила, что отдыхает в Буковеле (Карпаты).

На первом фото блогер позирует спиной к объективу, демонстрируя в кадре голые ягодицы. На втором снимке Стужук повернулась лицом к камере, придерживая руками стринги.

"Я похудела и сейчас нравлюсь себе больше, чем когда-либо в жизни. Я счастлива", – написала она.

"Шикарный аппарат, ух", – отреагировали в сети.

"Кормилицу свою не застуди", – прокомментировали фото пользователи сети.

Контекст:

София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.

Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В браке у них родилось трое детей.