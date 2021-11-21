"Трусы до сисек натянула". Блогер Стужук в секси-бикини показала роскошные формы со всех ракурсов

"Вот эти фотографии даже подписывать не хочется. Я себе тут очень нравлюсь. Да-да, ваш любимый купальник", – подписала она публикацию.

Фото Стужук собрали больше 150 тыс. лайков.

"Воу, воу, вот это мамасита", – оставила свой коммент slavo4ka_insta, имея в виду, что в странах Латинской Америки "мамаситами" называют сексуально привлекательных девушек.

"Пушка", – написал под фото familyzevs.

"Только не надо говорить, что ты не подумала, что трусы до сисек натянула», – прокомментировала larisakhramtsov.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)