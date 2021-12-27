Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
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"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с ортезом на ноге оголила грудь и бедра

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Херли: Отвлеклась от травмы, из-за которой оказалась в протезе
Херли: Отвлеклась от травмы, из-за которой оказалась в протезе
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

56-летняя Элизабет Херли 26 декабря опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена во время празднования Рождества.

Знаменитость выбрала для праздника короткое платье-комбинацию с глубоким декольте и боковым разрезом до талии. Образ артистки дополнил ободок на голове с двумя блестящими помпонами.

На заглавном фото Херли позирует в полный рост, расставив ноги в просвечивающимся платье, на втором она запечатлена в компании мужчины, слегка прогнувшись в спине, а на последним изображена лежа, демонстрируя в кадре ногу в ортезе.

"Отвлеклась от травмы, из-за которой оказалась в ортезе", – написал артистка.

"Ого, такая красивая и улыбающаяся. Надеюсь, ваша лодыжка поправится", – написали поклонники. 

"Нравится, как ты зажигаешь, детка", – оценили фото актрисы пользователи сети.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: мода и красота, Элизабет Херли, актриса
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