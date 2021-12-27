"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с ортезом на ноге оголила грудь и бедра

Херли: Отвлеклась от травмы, из-за которой оказалась в протезе Фото: elizabethhurley1 / Instagram

Знаменитость выбрала для праздника короткое платье-комбинацию с глубоким декольте и боковым разрезом до талии. Образ артистки дополнил ободок на голове с двумя блестящими помпонами.

На заглавном фото Херли позирует в полный рост, расставив ноги в просвечивающимся платье, на втором она запечатлена в компании мужчины, слегка прогнувшись в спине, а на последним изображена лежа, демонстрируя в кадре ногу в ортезе.

"Отвлеклась от травмы, из-за которой оказалась в ортезе", – написал артистка.

"Ого, такая красивая и улыбающаяся. Надеюсь, ваша лодыжка поправится", – написали поклонники.

"Нравится, как ты зажигаешь, детка", – оценили фото актрисы пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)