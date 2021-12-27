"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с ортезом на ноге оголила грудь и бедра

Знаменитость выбрала для праздника короткое платье-комбинацию с глубоким декольте и боковым разрезом до талии. Образ артистки дополнил ободок на голове с двумя блестящими помпонами.
На заглавном фото Херли позирует в полный рост, расставив ноги в просвечивающимся платье, на втором она запечатлена в компании мужчины, слегка прогнувшись в спине, а на последним изображена лежа, демонстрируя в кадре ногу в ортезе.
"Отвлеклась от травмы, из-за которой оказалась в ортезе", – написал артистка.
"Ого, такая красивая и улыбающаяся. Надеюсь, ваша лодыжка поправится", – написали поклонники.
"Нравится, как ты зажигаешь, детка", – оценили фото актрисы пользователи сети.
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Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.
Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.
У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.