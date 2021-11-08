"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном

Элизабет Херли на премьере фильма "Карибское Рождество", в котором сыграла одну из главных ролей Фото: elizabethhurley1 / Instagram

На снимках 56-летняя модель позирует то одна, то со съемочной группой. На одном из фото Херли стоит рядом со своим 19-летним сыном Дэмианом.

"Сын очень похож на вас", – заметил в комментариях nikolay.knv.

"Великолепная, желанная, сексуальная дама", – прокомментировал пост dumaisgordon.

"Ваш мальчик очень хорошенький", – отметил john.c.warner1.

"Лиза, вы секси, больше бикини", – попросил модель ее русскоязычный подписчик segyrd.

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