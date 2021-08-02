"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди

Актриса позирует на фоне зеркала, в котором отображается рука фотографа.

"Впечатляюще", – оценили образ артистки поклонники.

"Так завораживающе, великолепно и сексуально", – прокомментировали фото пользователи сети.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Актерский дебют Херли состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

У актрисы есть сын Дэмиан (2002), отцом которого является покойный американский бизнесмен Стив Бинг – в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.