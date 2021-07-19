"Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно". "Горячая" Херли засветила сексуальные формы

На заглавном фото Херли позирует, прогнувшись в спине и упершись ягодицами в стену. На втором фото знаменитость сменила позу, встав в полный рост.

"Ну наконец-то прибыло мое любимое бикини в черном цвете. Обтягивающее черное бикини ждет вас", – подписала снимки актриса, оставив ссылку на свой сайт.

"Горячая сексуальная леди и горячее сексуальное тело", – прокомментировали фото подписчики Херли.

"Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно", – оценили снимки поклонники Херли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)