Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь

Британская актриса Элизабет Херли позировала на фоне заснеженного сада без бюстгальтера.

Херли родилась в 1965 году в Великобритании Фото: elizabethhurley1 / Instagram

Британская актриса Элизабет Херли 25 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена полуобнаженной на фоне заснеженного сада.

Актриса позирует в кадре в расстегнутом искусственном полушубке и белых плавках без бюстгальтера.

"Как я могла устоять?" – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Актерский дебют Херли состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

Актриса воспитывает 18-летнего сына Дэмиана, рожденного от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.