"Потрясающее фото, прекрасная фигура". 56-летняя Херли снялась в платье с откровенным декольте

Меньше чем за сутки пост Херли набрал больше 76 тыс. лайков и свыше 1,5 тыс. комментариев Фото: elizabethhurley1 / Instagram

"Хорошо иногда снимать треки", – написала модель, очевидно, имея в виду, что последнее время носила только полуспортивную одежду, а теперь облачилась в платье.

Меньше чем за сутки пост Херли набрал больше 76 тыс. лайков и свыше 1,5 тыс. комментариев.

"Лучшее декольте в бизнесе, и ты такая горячая" – прокомментировал фото пользователь с ником justice_seeker_4.

"Совершенно великолепна", – убежден andypercival__.

"Потрясающее фото, прекрасная фигура", – написал to_by717.

"Самая красивая женщина в мире!" – уверен meursault_the_stranger.

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