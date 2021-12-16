"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь

"Счастливой среды", – подписала она публикацию.

Фото Херли собрало около 97 тыс. лайков, а в комментариях подписчики написали актрисе множество комплиментов.

"Вау! Классическая красота вне времени", – прокомментировал fin8859.

"Вау, ты выглядишь невероятно", – отреагировал rob.campbell.5074.

"Вкусняшка", – написал delvintheexpert.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.