"Огонь", "Ты просто идеальна". 56-летняя Элизабет Херли засветила грудь в секси-бикини

"Идеальное комбо", – подписала она публикацию.

Подписчики поставили под фото Херли около 100 тыс. лайков и написали множество комплиментов.

"Ты просто идеальна", – прокомментировал andygillan.

"Огонь", – написал careydcook.

"Великолепна", – оставила свой коммент lucypmartyn.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Актерский дебют Херли состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.