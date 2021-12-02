"Сладкая мамаша", "Как этой женщине удается так выглядеть?" Херли снялась без бюстгальтера в узком платье с огромным декольте

Позируя перед камерой, актриса сменила несколько поз.

"Как этой женщине удается так хорошо выглядеть в своем возрасте?" – восхитились фолловеры.

"Выглядите потрясающе и очень сексуально", – оценили образ актрисы поклонники.

"Сладкая, сексуальная мамаша", – написали пользователи сети.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.