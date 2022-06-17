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17 июня, 2022
 
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В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко

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Левко Дурко начал карьеру артиста в 1989 году, исполнив песню "Їду в Югославію"
Левко Дурко начал карьеру артиста в 1989 году, исполнив песню "Їду в Югославію"
Скриншот: ЖВЛ / YouTube

65-летний украинский продюсер Владимир Бебешко 17 июня опубликовал короткий ролик с участием своего старшего брата Леонтия Бебешко, который известен как певец Левко Дурко.

Бебешко посвятил публикацию его дню рождения. В ролике Левко Дурко запечатлен в шортах и футболке с картой Украины. В руках артист держит синий шарик. 

"Левко Дурко – 73! Это мало или много?" – подписал ролик Бебешко. 

https://www.facebook.com/bebesko/posts/5131278570274534

Контекст:

Левко Дурко – старший брат Владимира Бебешко. Он родился 17 июня 1949 года во Львовской области.

Карьеру певца под псевдонимом Левко Дурко начал в 40 лет, исполнив в 1989 году песню "Їду в Югославію". В 2002 году брат Бебешко получил звание заслуженного артиста Украины. 

Левко Дурко женат во второй раз. Вместе с женой Лидией, которая младше его на 29 лет, воспитывает дочь. От предыдущих отношений у артиста есть еще двое детей.

Теги: семья, Владимир Бебешко, Левко Дурко
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