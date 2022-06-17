В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко

Бебешко посвятил публикацию его дню рождения. В ролике Левко Дурко запечатлен в шортах и футболке с картой Украины. В руках артист держит синий шарик.
"Левко Дурко – 73! Это мало или много?" – подписал ролик Бебешко.
Левко Дурко – старший брат Владимира Бебешко. Он родился 17 июня 1949 года во Львовской области.
Карьеру певца под псевдонимом Левко Дурко начал в 40 лет, исполнив в 1989 году песню "Їду в Югославію". В 2002 году брат Бебешко получил звание заслуженного артиста Украины.
Левко Дурко женат во второй раз. Вместе с женой Лидией, которая младше его на 29 лет, воспитывает дочь. От предыдущих отношений у артиста есть еще двое детей.