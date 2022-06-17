В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко

Левко Дурко начал карьеру артиста в 1989 году, исполнив песню "Їду в Югославію" Скриншот: ЖВЛ / YouTube

Бебешко посвятил публикацию его дню рождения. В ролике Левко Дурко запечатлен в шортах и футболке с картой Украины. В руках артист держит синий шарик.

"Левко Дурко – 73! Это мало или много?" – подписал ролик Бебешко.