  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку

Левко Дурко: Я без Лидуси не могу. Она и на сцене, и в доме Скриншот: ЖВЛ / YouTube

Комментируя 29-летнюю разницу в возрасте с супругой, артист заявил, что "знал, на что идет". По словам Левка Дурка, на вопросы, является ли избранница его дочерью, он отвечает, что это внучка.

Скриншот: ЖВЛ / YouTube

"Моя настоящая любовь и опора сегодня. Я без Лидуси не могу. Она и на сцене, и в доме", – рассказал артист.

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Видео: ЖВЛ / YouTube