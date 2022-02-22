  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку

Комментируя 29-летнюю разницу в возрасте с супругой, артист заявил, что "знал, на что идет". По словам Левка Дурка, на вопросы, является ли избранница его дочерью, он отвечает, что это внучка.
"Моя настоящая любовь и опора сегодня. Я без Лидуси не могу. Она и на сцене, и в доме", – рассказал артист.
Левко Дурко – старший брат Владимира Бебешко. Он родился 17 июня 1949 года во Львовской области.
Карьеру певца под псевдонимом Левко Дурко начал в 40 лет, исполнив в 1989 году песню "Їду в Югославію". В 2002 году брат Бебешко получил звание заслуженного артиста Украины.
Лидия – вторая жена Левка Дурка. В браке у пары родилась дочь. От предыдущих отношений у артиста есть еще двое детей.