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22 февраля, 2022
 
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"Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Левко Дурко: Я без Лидуси не могу. Она и на сцене, и в доме
Левко Дурко: Я без Лидуси не могу. Она и на сцене, и в доме
Скриншот: ЖВЛ / YouTube

72-летний украинский артист Леонтий Бебешко, известный в 90-е годы как певец Левко Дурко, продолжает выступать на частных мероприятиях вместе со своей женой Лидией. Об этом он рассказал в передаче ЖВЛ, которая 22 февраля вышла на канале "1+1". Вместе с мужем героиней сюжета стала и супруга Бебешко.

Комментируя 29-летнюю разницу в возрасте с супругой, артист заявил, что "знал, на что идет". По словам Левка Дурка, на вопросы, является ли избранница его дочерью, он отвечает, что это внучка.

Скриншот: ЖВЛ / YouTube
Скриншот: ЖВЛ / YouTube

"Моя настоящая любовь и опора сегодня. Я без Лидуси не могу. Она и на сцене, и в доме", – рассказал артист.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Левко Дурко – старший брат Владимира Бебешко. Он родился 17 июня 1949 года во Львовской области.

Карьеру певца под псевдонимом Левко Дурко начал в 40 лет, исполнив в 1989 году песню "Їду в Югославію". В 2002 году брат Бебешко получил звание заслуженного артиста Украины. 

Лидия – вторая жена Левка Дурка. В браке у пары родилась дочь. От предыдущих отношений у артиста есть еще двое детей.

Теги: дети, семья, Владимир Бебешко, певец, Левко Дурко
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