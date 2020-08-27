  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка

В 90-е годы старший брат украинского продюсера Владимира Бебешко Леонтий был популярным в Украине певцом, выступая под псевдонимом Левко Дурко. 17 июня ему исполнился 71 год.

Украинский продюсер Владимир Бебешко на своей странице в Facebook обнародовал фото своего старшего брата Леонтия – известного в 90-е годы певца Левка Дурка.

На фото артист запечатлен с уловом – брату продюсера удалось поймать форель.

"Вот такой мой братик рыбак", – подписал фото Бебешко.

На другом снимке брат продюсера позирует с уловом таким образом, что форель выглядит в разы больше, чем на самом деле.

"А говорите Левко – Дурко", – шутя подписал фото Бебешко.

Левок Дурко – старший брат Владимира Бебешко. Он родился 17 июня 1949 года во Львовской области.

Карьеру певца под псевдонимом Левко Дурко начал в 40 лет, исполнив в 1989 году песню "Їду в Югославію".

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Видео: Левко Дурко / YouTube

В 2002 году брат Бебешко получил звание заслуженного артиста Украины.