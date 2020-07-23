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23 июля, 2020
 
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"Готовимся выступать на соревнованиях по бодибилдингу". 63-летний Бебешко показал мышцы пресса и бицепсы

63-летний украинский продюсер Владимир Бебешко разместил в сети фото, на котором позировал полуобнаженным, демонстрируя мышцы тела.

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Бебешко продюсирует группу "Пающие трусы"
Бебешко продюсирует группу "Пающие трусы"
Фото: Владимир Бебешко / Facebook

63-летний украинский продюсер Владимир Бебешко на своей странице в Facebook разместил фото, на которых запечатлен в компании своей племянницы. 

Продюсер позирует на камеру, раздевшись до трусов и приняв позу бодибилдера. 

"Я и моя племянница Мария готовимся выступать на международных соревнованиях по бодибилдингу. По сравнению со мной у Марии шансов нет", – подписал фото продюсер. 

"Похудел", – отметили в комментариях к фото его фолловеры. 

https://www.facebook.com/bebesko/posts/3077692632299815

Так Бебешко выглядел в 2016 году. 

Фото: Владимир Бебешко / Facebook
Фото: Владимир Бебешко / Facebook

Владимир Бебешко родился в 1956 году во Львовской области. Родной брат украинского продюсера – артист Левко Дурко. Ранее Бебешко продюсировал певицу Милу Нитич. 

В настоящее время он является продюсером укринской группы "Пающие трусы" – совместного проекта с музыкантом Андреем Кузьменко, который погиб в результате ДТП в 2015 году. 

Теги: Украина, соревнования, Владимир Бебешко, бодибилдинг, Пающие трусы, продюсер
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