  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта

В ролике дочь Джоли и Питта в числе других танцовщиков исполняет хореографическую постановку под трек Vegas американской певицы Doja Cat. Песня является официальным саундтреком к фильму "Элвис" (2022).

Девушка предстала в черных брюках и футболке с надписью The Beatles.

"Вперед, Шайло! Талантливая, как ее мама и папа!" – прокомментировала подписчица Jen Schrock.