  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта

В ролике дочь Джоли и Питта в числе других танцовщиков исполняет хореографическую постановку под трек Vegas американской певицы Doja Cat. Песня является официальным саундтреком к фильму "Элвис" (2022).
Девушка предстала в черных брюках и футболке с надписью The Beatles.
"Вперед, Шайло! Талантливая, как ее мама и папа!" – прокомментировала подписчица Jen Schrock.
Шайло Нувель Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года.
Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Мэддокса (2001), Пакса (2003), Захару (2005), Шайло (2006) и близнецов Вивьен и Нокса (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.