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17 июня, 2022
 
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"Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта

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В мае дочери знаменитых актеров исполнилось 16 лет
В мае дочери знаменитых актеров исполнилось 16 лет
Скриншот: Hamilton Evans / YouTube

Американский хореограф Гамильтон Эванс на своем YouTube-канале разместил ролик с участием дочери голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта – 16-летней Шайло Нувель Джоли-Питт.

В ролике дочь Джоли и Питта в числе других танцовщиков исполняет хореографическую постановку под трек Vegas американской певицы Doja Cat. Песня является официальным саундтреком к фильму "Элвис" (2022).

Девушка предстала в черных брюках и футболке с надписью The Beatles.

"Вперед, Шайло! Талантливая, как ее мама и папа!" – прокомментировала подписчица Jen Schrock.

Контекст:

Шайло Нувель Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Мэддокса (2001), Пакса (2003), Захару (2005), Шайло (2006) и близнецов Вивьен и Нокса (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.

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Видео: Hamilton Evans / YouTube
Теги: Анджелина Джоли, актер, Брэд Питт, саундтрек, актриса, хореограф, трек, ролик, Шайло Нувель Джоли-Питт
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