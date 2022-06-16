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Роднянский: Права на экранизацию книги "Вся кремлевская рать" долго были у компании Джоли, но я их выкупил

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Роднянский: Я уже не делаю русскоязычных проектов
Роднянский: Я уже не делаю русскоязычных проектов
Фото: ЕРА

Украинско-российский продюсер и режиссер Александр Роднянский в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как идет подготовка к съемкам сериала о президенте РФ Владимире Путине, сюжет которого основан на событиях, описанных в книге российского журналиста Михаила Зыгаря "Вся кремлевская рать".

"Я уже не делаю, к сожалению или к счастью, русскоязычных проектов. И даже этот, вроде бы имеющий непосредственное отношение к новейшей российской истории и политике, будет англоязычным проектом, но с обязательством сделать его максимально корректно, аутентично, – рассказал продюсер. – Мы купили права на [экранизацию] книги. На самом деле эти права были долго у компании [американской актрисы и режиссера] Анджелины Джоли. Ее компания первая купила эти права. Ну вот они отпустили эти права, а я выкупил". 

По словам Роднянского, теперь он занят поиском автора сценария и руководителя команды соавторов. Продюсер отметил, что на написание сценария, как правило, уходит около полутора лет. 

Роднянский не стал называть имя актера, который сыграет в сериале роль Путина. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YuoTube
Контекст:

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".

После нападения РФ на Украину Роднянский покинул Россию. Он в первый же день осудил вторжение и сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 300 тыс. подписчиков.

Роднянский поделился планами о съемках сериала о Путине и его окружении в мае 2022 года. Он рассказал, что планирует представить "своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали вторжение России в Украину 24 февраля".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, кино, Анджелина Джоли, Александр Роднянский, война России против Украины
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