Роднянский: Права на экранизацию книги "Вся кремлевская рать" долго были у компании Джоли, но я их выкупил

"Я уже не делаю, к сожалению или к счастью, русскоязычных проектов. И даже этот, вроде бы имеющий непосредственное отношение к новейшей российской истории и политике, будет англоязычным проектом, но с обязательством сделать его максимально корректно, аутентично, – рассказал продюсер. – Мы купили права на [экранизацию] книги. На самом деле эти права были долго у компании [американской актрисы и режиссера] Анджелины Джоли. Ее компания первая купила эти права. Ну вот они отпустили эти права, а я выкупил".

По словам Роднянского, теперь он занят поиском автора сценария и руководителя команды соавторов. Продюсер отметил, что на написание сценария, как правило, уходит около полутора лет.

Роднянский не стал называть имя актера, который сыграет в сериале роль Путина.

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Видео: В гостях у Гордона / YuoTube