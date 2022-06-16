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16 июня, 2022
 
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Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался

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Мозговая: Какая вторая половина?! Ничего у нас общего не должно и быть не может!
Мозговая: Какая вторая половина?! Ничего у нас общего не должно и быть не может!
Фото: Olena Mozgova / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 16 июня на своей странице в Instagram раскритиковала позицию украинцев, которые поддержали новую песню проживающего в США фронтмена российской группы "Ногу свело!" Максима Покровского под названием "Украина", которую он презентовал в День России.

В ней в том числе есть фраза: "Украина! Моя вторая половина". 

"Какая вторая половина?! Ничего у нас общего не должно и быть не может! – возмутилась Мозговая. – А вас, дорогие украинцы, которые постят это и пишут "спасибо" и все такое, прошу убить в себе младшего брата и комплекс неполноценности". 

Покровский 14 июня в эфире канала "Украина 24" заявил, что фраза в песне "Украина! Моя вторая половина" означает то, что он является наполовину украинцем.

"В данном случае это мои личные взаимоотношения с этой страной. Я не притираюсь, не братаюсь, я просто говорю, какие у меня отношения с замечательной этой страной", – объяснил Покровский.

ВИДЕО
Видео: Україна 24 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Покровский внесен в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму".

В июне 2022 года артист заявил, что если бы мог что-то изменить в прошлом, то не выступал бы в Крыму после его аннексии Россией, нарушая украинское законодательство при въезде на полуостров.

"Ногу свело!" выступили в Севастополе 9 августа 2014 года и 23 марта 2015 года.

19 апреля 2022 года Покровский презентовал антивоенную песню "Поколение Z"Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами". В песне также есть фраза, что "Крым – это часть Украины".

Теги: украинцы, война России против Украины, Алена Мозговая, Макс Покровский, Ногу свело!
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