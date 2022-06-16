  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался

Мозговая: Какая вторая половина?! Ничего у нас общего не должно и быть не может! Фото: Olena Mozgova / Facebook

В ней в том числе есть фраза: "Украина! Моя вторая половина".

"Какая вторая половина?! Ничего у нас общего не должно и быть не может! – возмутилась Мозговая. – А вас, дорогие украинцы, которые постят это и пишут "спасибо" и все такое, прошу убить в себе младшего брата и комплекс неполноценности".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Mozgova (@mozgova0902)

Покровский 14 июня в эфире канала "Украина 24" заявил, что фраза в песне "Украина! Моя вторая половина" означает то, что он является наполовину украинцем.

"В данном случае это мои личные взаимоотношения с этой страной. Я не притираюсь, не братаюсь, я просто говорю, какие у меня отношения с замечательной этой страной", – объяснил Покровский.

ВИДЕО

Видео: Україна 24 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)