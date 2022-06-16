  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался

В ней в том числе есть фраза: "Украина! Моя вторая половина".
"Какая вторая половина?! Ничего у нас общего не должно и быть не может! – возмутилась Мозговая. – А вас, дорогие украинцы, которые постят это и пишут "спасибо" и все такое, прошу убить в себе младшего брата и комплекс неполноценности".
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Покровский 14 июня в эфире канала "Украина 24" заявил, что фраза в песне "Украина! Моя вторая половина" означает то, что он является наполовину украинцем.
"В данном случае это мои личные взаимоотношения с этой страной. Я не притираюсь, не братаюсь, я просто говорю, какие у меня отношения с замечательной этой страной", – объяснил Покровский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Покровский внесен в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму".
В июне 2022 года артист заявил, что если бы мог что-то изменить в прошлом, то не выступал бы в Крыму после его аннексии Россией, нарушая украинское законодательство при въезде на полуостров.
"Ногу свело!" выступили в Севастополе 9 августа 2014 года и 23 марта 2015 года.
19 апреля 2022 года Покровский презентовал антивоенную песню "Поколение Z". Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами". В песне также есть фраза, что "Крым – это часть Украины".