  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой

"Я не понимал. В Украине существует закон на эту тему. Незнание закона не освобождает от ответственности, которую я по факту понес – моя нога не ступала на украинскую землю ровно столько, сколько предусмотрено украинским законом, – сказал артист. – Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал. С тех пор мы столько раз отказались от концертов в Крыму".

Он подчеркнул, что отказываясь, говорил, что концерты коллектива в Крыму возможны, если группа приедет туда, не нарушая закон Украины.

"Мы сказали: "С удовольствием выступим с концертами в Крыму, если пересечем границу согласно закону Украины. И это важный момент, потому что насколько я понимаю, мы нарушили закон не тем, что выступали там, а тем, что неправильно пересекли границу", – заявил артист.

По словам Покровского, выступление в аннексированном Крыму было ошибкой.

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Видео: Радіо НВ / YouTube