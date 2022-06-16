  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой

"Я не понимал. В Украине существует закон на эту тему. Незнание закона не освобождает от ответственности, которую я по факту понес – моя нога не ступала на украинскую землю ровно столько, сколько предусмотрено украинским законом, – сказал артист. – Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал. С тех пор мы столько раз отказались от концертов в Крыму".
Он подчеркнул, что отказываясь, говорил, что концерты коллектива в Крыму возможны, если группа приедет туда, не нарушая закон Украины.
"Мы сказали: "С удовольствием выступим с концертами в Крыму, если пересечем границу согласно закону Украины. И это важный момент, потому что насколько я понимаю, мы нарушили закон не тем, что выступали там, а тем, что неправильно пересекли границу", – заявил артист.
По словам Покровского, выступление в аннексированном Крыму было ошибкой.
Покровский внесен в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность в оккупированном Россией Крыму".
"Ногу свело!" выступили в Севастополе 9 августа 2014 года и 23 марта 2015 года.
19 апреля 2022 года Покровский презентовал антивоенную песню "Поколение Z". Песня начинается с обращения к населению РФ: "Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале: большая страна и демократия, нефтяная труба, ...бать ее. Русские, мы одичали. Но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами". В песне также есть фраза, что "Крым – это часть Украины".
12 июня, в День России, группа "Ногу свело!" презентовала антироссийскую песню под названием "Украина".
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Согласно украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.