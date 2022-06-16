  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео

В публикации отмечается, что пара состоит в отношениях около месяца.
Холмс наиболее известна по съемкам в американском боевике "Бэтмен: Начало" (2005). В том же году актриса начала отношения с голливудским актером Томом Крузом. Весной 2006-го у пары родилась дочь Сури, а осенью Холмс и Круз стали мужем и женой.
Летом 2012 актриса заявила, что подает на развод и намерена получить право единоличной опеки над дочерью. После развода дочь осталась с Холмс.
В мае 2021 года Холмс после девяти месяцев отношений рассталась с американским ресторатором Эмилио Витоло.