  Лопес во время выступления в Лос-Анджелесе представила свою 14-летнюю дочь как небинарную персону. Видео

"В последний раз мы выступали вместе на таком большом стадионе, как этот, и я все время прошу их петь со мной, а они не хотят. Так что это очень особый случай. Они очень, очень заняты", – сказала артистка.
Last night … @Dodgers #LADFGala— jlo (@JLo) June 18, 2022
* @notchrisvilla pic.twitter.com/r9RpLZaFMD
После этого мать и дочь исполнили несколько композиций.
Лопес – мать двоих детей. У Эмми есть брат Макс. Они двойняшки. С отцом своих детей, музыкантом Марком Энтони, Лопес прожила 10 лет. О намерении развестись они заявили за три года до официального развода в 2014 году.
Небинарность – термин, который в том числе используется по отношению к людям, которые не относят себя к мужской или женской идентичности.