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19 июня, 2022
 
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"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем

Вакарчук впервые стал отцом 19 июня 2021 года
Вакарчук впервые стал отцом 19 июня 2021 года
Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 19 июня в Instagram сообщил, что его первенцу Ивану в этот день исполнился год.

Артист также разместил архивное фото, на котором новорожденный сын держит его за указательный палец руки.

"Праздновать первый год сына в день отца – особенный подарок судьбы", – подписал фото Вакарчук.

Ранее не публиковал снимков, на которых был бы запечатлен его сын.

Контекст:

Летом 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.

25 августа стало известно, что у артиста родился сын. СМИ писали, что матерью ребенка является Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm. Вакарчук не подтверждал, но и не опровергал эту информацию.

В мае 2022 года Яцута засветилась на Каннском фестивале с округлившимся животом, но ни она, ни Вакарчук не стали комментировать будущее пополнение в семье.

Теги: Святослав Вакарчук, дети, День отца, семья
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