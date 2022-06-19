"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем

Артист также разместил архивное фото, на котором новорожденный сын держит его за указательный палец руки.

"Праздновать первый год сына в день отца – особенный подарок судьбы", – подписал фото Вакарчук.

Ранее не публиковал снимков, на которых был бы запечатлен его сын.

Контекст:

Летом 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.

25 августа стало известно, что у артиста родился сын. СМИ писали, что матерью ребенка является Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm. Вакарчук не подтверждал, но и не опровергал эту информацию.

В мае 2022 года Яцута засветилась на Каннском фестивале с округлившимся животом, но ни она, ни Вакарчук не стали комментировать будущее пополнение в семье.