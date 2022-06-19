Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе

"Мы с Тиночкой больше не пара. Чтобы быть счастливыми, должны выбрать отдельные дороги", – написал он.
Актер не уточнил, когда они с женой будут оформлять развод.
Антоненко на своей странице в Instagram подтвердила расставание, заявив, что они не выдержали испытания войной.
"Война – большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них это испытание не проходят. Наша не стала исключением, – написала она. – Я благодарю за эти четыре года. Самые длинные отношения в моей жизни. Спасибо за любовь, верность, красоту путешествий, которую мы увидели вдвоем, за опыт и развитие".
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Цимбалюк и Антоненко поженились в июле 2021 года. Таким образом, пара прожила в браке 11 месяцев.
Предложение выйти замуж Цимбалюк сделал своей избраннице осенью 2020 года во время одного из эфиров шоу "Танцы со звездами" на "1+1", в котором принимал участие. Антоненко тогда заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека.
Это был второй брак артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.