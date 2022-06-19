Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе

"Мы с Тиночкой больше не пара. Чтобы быть счастливыми, должны выбрать отдельные дороги", – написал он.

Актер не уточнил, когда они с женой будут оформлять развод.

Скриншот: taras.tsymbaliuk / Instagram

Антоненко на своей странице в Instagram подтвердила расставание, заявив, что они не выдержали испытания войной.

"Война – большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них это испытание не проходят. Наша не стала исключением, – написала она. – Я благодарю за эти четыре года. Самые длинные отношения в моей жизни. Спасибо за любовь, верность, красоту путешествий, которую мы увидели вдвоем, за опыт и развитие".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tina_antonenko