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19 июня, 2022
 
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Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле

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Галкин после нападения РФ на Украину вместе с семьей переехал из России в Израиль
Галкин после нападения РФ на Украину вместе с семьей переехал из России в Израиль
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский актер Максим Галкин 18 июня опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в день своего 46-летия в компании жены, российской певицы Аллы Пугачевой и их двоих детей: дочери Лизы и сына Гарри.

Семья артиста позирует на фото праздничного торта с шуточной надписью о том, что большая часть угощения достанется Галкину, а меньшая – его гостям.

"Семья – это сила", – подписал он фото.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В первые дни войны Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Алла Пугачева, дети, Максим Галкин, семья
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