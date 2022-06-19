Галкин показал, с кем отпраздновал свое 46-летие в Израиле

Семья артиста позирует на фото праздничного торта с шуточной надписью о том, что большая часть угощения достанется Галкину, а меньшая – его гостям.

"Семья – это сила", – подписал он фото.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри –двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В первые дни войны Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.