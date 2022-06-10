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10 июня, 2022
 
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"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото

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Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину
Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 10 июня опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен на пляже в купальных шортах.

"Кубиков еще нет, шарики наметились", – подписал он снимок. 

"Вот тебе и Максим. Как Алле Борисовне с мужем повезло – без кубиков, но зато с яйцами", – отреагировали фолловеры. 

"Красавец. Талантище. Честный и хороший человек", – прокомментировали снимок подписчики.

Контекст:

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

В июне во время одного из своих концертов в Израиле Галкин высмеял российских пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, а также российское правительство.

Теги: Израиль, Максим Галкин, отдых, плавки
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