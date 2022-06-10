Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото

Снимок также продублирован на фан-странице артистки в Instagram. Кароль редко делится с поклонниками семейными снимками, на которых запечатлены ее родители и брат.
"Здесь она еще Таня. Очень красивая семья", – отреагировали поклонники.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. Старший брат певицы Станислав Либерман работает юристом.
После нападения РФ на Украину Кароль уехала в Польшу. Отец артистки служит в теробороне.