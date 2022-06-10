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10 июня, 2022
 
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Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото

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Тина Кароль в 1992 году вместе с родителями и братом переехала из РФ в Украину
Тина Кароль в 1992 году вместе с родителями и братом переехала из РФ в Украину
Фото: Тина Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 10 июня опубликовала в Instagram Stories фото из семейного архива, на котором она запечатлена с родителями и старшим братом.

Снимок также продублирован на фан-странице артистки в Instagram. Кароль редко делится с поклонниками семейными снимками, на которых запечатлены ее родители и брат. 

"Здесь она еще Таня. Очень красивая семья", –  отреагировали поклонники. 

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. Старший брат певицы Станислав Либерман работает юристом.

После нападения РФ на Украину Кароль уехала в Польшу. Отец артистки служит в теробороне

Теги: Тина Кароль, семья, певица, родители
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