Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото

Тина Кароль в 1992 году вместе с родителями и братом переехала из РФ в Украину Фото: Тина Кароль / Facebook

Снимок также продублирован на фан-странице артистки в Instagram. Кароль редко делится с поклонниками семейными снимками, на которых запечатлены ее родители и брат.

"Здесь она еще Таня. Очень красивая семья", – отреагировали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)