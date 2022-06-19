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19 июня, 2022
 
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Харчишин о решении EBU не проводить "Евровидение 2023" в Украине: Либо вместе победим зло, либо пусть идут вслед за русским кораблем

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Харчишин: Я бы посоветовал Европейскому вещательному союзу вместо того, чтобы ссать в штаны, подыскивая новое место проведения "Евровидения", не толерировать москальскую культуру
Харчишин: Я бы посоветовал Европейскому вещательному союзу вместо того, чтобы ссать в штаны, подыскивая новое место проведения "Евровидения", не толерировать москальскую культуру
Фото: valeriy.kharchyshyn_dr • / Instagram

Фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин в комментарии "24 каналу" назвал трусостью решение Европейского вещательного союза (EBU) о невозможности проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2023" в Украине, а самих организаторов – "обеспокоенными грамотеями".

 бы посоветовал Европейскому вещательному союзу вместо того, чтобы ссать в штаны, подыскивая новое место проведения "Евровидения", не толерировать москальскую культуру, способствуя ее распространению через вещателей в Европе. Может так случиться, что песенному конкурсу придется менять название на Americanovision и искать убежище в Соединенных Штатах, а не в Соединенном Королевстве, – заявил Харчишин. – Либо мы вместе победим зло и проведем конкурс, либо пусть идут вслед за русским военным кораблем со своим "Евровидением".

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По словам фронтмена группы Олега Псюка, композиция посвящена его матери Стефании.

По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Ткаченко 3 июня заявил, что не сомневается в том, что "Евровидение 2023" пройдет в Украине"У нас нет сомнений, что оно должно проходить в Украине. Единственное, что никто еще не проводил "Евровидение" во время войны… Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Европейский вещательный союз, но думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия должны быть изменены", – сказал он.

Кабинет Министров Украины 10 июня создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине "Евровидения 2023".

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. В связи с этим организаторы мероприятия намерены начать переговоры о проведении конкурса в Великобритании, так как второе место на "Евровидении 2022" занял британец Сэм Райдер.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя решение EBU, заявил, что Украина будет требовать его изменения.

Глава правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что он и команда, которая начала заниматься подготовкой к "Евровидению 2023" в Украине, разочарованы решением EBU.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также высказался по этому поводу, отметив, что "Евровидение 2023" должно состояться в Украине.

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